Resmen başladı! Beşiktaş'a transferde bir darbe daha...

Beşiktaş, Milan'ın elinden çıkarmak istediği Ante Rebic için ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibine 1 yıllık kiralama teklifini sunan Siyah-Beyazlılar, olumsuz yanıt aldı.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Şenol Güneş'in takımı Beşiktaş, Milan forması giyen 29 yaşındaki Hırvat sol kanat için yoğun mesai harcıyor.

Kara Kartal, İtalyan ekibi ile 2025'in Temmuz ayına kadar mukavelesi bulunan oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Milan'a teklifini sundu. Fakat Siyah-Kırmızılı ekip bu öneriye sıcak bakmıyor. İtalyan ekibi, oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkararak kazanç elde etmek istiyor. Haber7'ye göre;

Rebic ise Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş tekliflerini reddederek Beşiktaş'ın elini güçlendirdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor. Öte yandan Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncunun 3.5 milyon euroluk maaşını aşağıya çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Milan ise sözleşmeye satın alma opsiyonunu eklemek istiyor. Kara Kartal, oyuncu ve kulübüyle görüşmelere devam ediyor.

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