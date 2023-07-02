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Ekonomi Resmen başladı! Alman devinden flaş Türkiye kararı
Ekonomi

Resmen başladı! Alman devinden flaş Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2023-07-02 12:44:00 -
Resmen başladı! Alman devinden flaş Türkiye kararı

Alman bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) fabrika yatırımına başladı.

 İZBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkede 14 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdüren şirketin İZBAŞ'ta kurulum çalışmalarına başladığı fabrika, 600 milyon liraya mal olacak ve gelecek yıl haziran ayında devreye alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, fabrikada rüzgar enerjisinden otomotive, havacılıktan beyaz eşyaya kadar pek çok sektöre özel üretimler yapılacağını, katma değeri yüksek bu yatırımı Türk ekonomisine ve İZBAŞ'a kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İZBAŞ'ın, yenilenebilir enerji sektörüne ekipman üretimi yapan şirketler başta olmak üzere her sektörden pek çok yerli ve yabancı sermayeli şirketin radarında olduğunu kaydeden Bahçıvancılar, şu bilgileri verdi:

"Bölgemizdeki doluluk oranımız yüzde 90 seviyesine yaklaşmış durumda. Bize başvuran firmalara yer tahsisi yapmakta zorlanıyoruz ve seçici davranıyoruz. 'İkinci İZBAŞ' ve genişleme sahamız olarak gördüğümüz Menemen Serbest Bölgesi arazisiyle büyümemizi gerçekleştirdiğimizde, en geç bir yıl içinde altyapı çalışmalarını tamamlayarak yer tahsislerini yapabileceğimizi düşünüyoruz. Gerek bize yatırım için başvuran gerekse mevcutta üretimlerini İZBAŞ'ta sürdüren ve yeni yatırımlarını genişleme sahasında yapmayı planlayan şirketler, sürecin netleşmesini bekliyor ve herhangi bir hukuki pürüz yaşamadan gönül rahatlığı ile yatırım planlarını uygulamak istiyorlar. Bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte sürecin olumlu olarak tamamlanmasını beklemekteyiz."

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