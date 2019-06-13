Resmen açıklandı! Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade edilecek BBC’de bir programa çıkan İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks Julian Assange'ın kurucusunun ABD’ye iade kararını imzaladığını açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade kararını onayladığını açıkladı.



Adalet Bakanlığı, İngiltere’ye WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi için resmen başvuruda bulundu. İngiliz makamları da başvuru yapıldığını doğrularken, Assange'ın ABD’de hükümete ait bilgisayarlara sızmak ve casusluk yasalarını ihlal etmekle suçlanacağı belirtilmişti. Canlı yayında açıkladı BBC’de bir programa çıkan İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks kurucusunun ABD’ye iade kararını imzaladığını açıkladı. Javid "ABD tarafından yapılan resmi bir iade talebi var. Ben de bununla ilgili iade emrini imzaladım. Assange yarın mahkeme önünde olacak" ifadelerini kullandı.

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