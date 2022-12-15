Resmen açıklandı: Twitter, iki yıl içinde 30 milyon kullanıcı kaybedebilir! Ortalık çok fena karışacak
Onaylanan karar sonrası ortalık karıştı. Bir pazar araştırması şirketi, Twitter'ın Elon Musk döneminde 30 milyon kullanıcı kaybedeceğini iddia etti. Büyük tehlike çanları çalıyor...
Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.
Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte birçok değişikliğe uğrayan Twitter, birçok politikasından vazgeçmişti. Örneğin, koronavirüs yanlış bilgi politikasını kaldıran platform, yanlış bilgi paylaşılmasının önünü açmıştı.
Twitter 30 milyon kullanıcı kaybedebilir
Insider Intelligence isimli pazar araştırma şirketi, Elon Munsk'ın Twitter'ı satın alması sonrası teknik sorunlar ve zararlı içeriklerin serbest bırakılmasından endişe duyan 30 milyondan fazla kullanıcının, 2 yıl içinde platformdan ayrılacağını iddia etti.
Bir pazar araştırması şirketi, Twitter'ın Elon Musk döneminde 30 milyon kullanıcı kaybedeceğini iddia etti.Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.
Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte birçok değişikliğe uğrayan Twitter, birçok politikasından vazgeçmişti. Örneğin, koronavirüs yanlış bilgi politikasını kaldıran platform, yanlış bilgi paylaşılmasının önünü açmıştı.
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