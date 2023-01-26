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Ekonomi Resmen açıklandı! Kur korumalı mevduatta yeni dönem
Ekonomi

Resmen açıklandı! Kur korumalı mevduatta yeni dönem

Merkez Bankası'nın taraf olduğu kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı. TCMB, kur korumalı mevduat ürünü için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulamasına son verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 13:11:00 -
Resmen açıklandı! Kur korumalı mevduatta yeni dönem

Merkez Bankası'nın taraf olduğu kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı.

Merkez Bankası, bankalara gönderdiği yazıda kur korumalı mevduat ürünü için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulamasına son verdiğini açıkladı. Böylece son dönemce gerilemeye başlayan KKM hesaplarının yeniden cazibe kazanması beklenirken bankaların mevduat faizi yarışının da bu alana kayması öngörülüyor.

KKM hesapları için bankalar şu an yüzde 9 olan politika faizinin 3 puan üzerinde yani yüzde 12 seviyesinde faiz verebiliyordu. Bu da yüzde 30'u aşan TL mevduat faizine göre oldukça düşük bir seviyede kalmıştı. Son dönemde yatay giden dolar/TL nedeniyle de mudilerin KKM gelirleri gerilemişti.

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