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Spor Resmen açıklandı! İşte Messi'nin yeni takımı
Spor

Resmen açıklandı! İşte Messi'nin yeni takımı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 12:06:00 -
Resmen açıklandı! İşte Messi'nin yeni takımı

Inter Miami, Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübü, Messi'yi transfer ettiğini yaptıkları özel videoyla duyurdu. Messi'nin transferi dünya çapında kısa sürede gündeme oturmayı başardı.

MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Lionel Messi'yi resmen kadrosuna kattı. PSG ile sözleşmesi sona eren Messi, Barcelona'nın yaptığı teklifi reddederek kariyerine Amerika'da devam etmek istediğini söylemesinin ardından imzayı attı.

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre; Inter Miami'nin başkanı Jorge Mas, "Messi, ABD'de yıllık 50-60 milyon dolar kazanacak. Onu ikna edebilmek için 3 yıldır uğraşıyorum." diye konuştu.

"MESSİ'NİN ÜZERİNDE BASKI HİSSETMESİNİ İSTEMEDİM"

Beckham'ın Messi ile özel olarak görüştüğünü söyleyen Mas, "Messi'nin üzerinde baskı hissetmesini istemedim. Bütün Dünya Kupası'nı onu ve Arjantin'i izleyerek geçirdim ve yeni sponsorluk anlaşmamız bu transferde büyük rol oynadı." dedi.
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