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Resmen açıklandı! İşte Aatif Chahechouhe'nun yeni adresi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor son olarak Çaykur Rizespor'da top koşturan Aatif Chahechouhe ile anlaştığını duyurdu.

18 Haziran 2019 Salı 02:58
Resmen açıklandı! İşte Aatif Chahechouhe'nun yeni adresi

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve ikinci yarıda Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, sözleşmesinin sona ermesinin ardından seçimini yaptı.

Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aatif Chahechouhe'yu transfer ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki Aatıf, Akdeniz temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 02:58
  1. Aatif Chahechouhe
  2. Antalyaspor
  3. Çaykur Rizespor
  4. Süper Lig

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