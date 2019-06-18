Resmen açıklandı! İşte Aatif Chahechouhe'nun yeni adresi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor son olarak Çaykur Rizespor'da top koşturan Aatif Chahechouhe ile anlaştığını duyurdu.18 Haziran 2019 Salı 02:58
Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve ikinci yarıda Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, sözleşmesinin sona ermesinin ardından seçimini yaptı.
Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aatif Chahechouhe'yu transfer ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki Aatıf, Akdeniz temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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