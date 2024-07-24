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Ekonomi Resmen açıklandı: Arap ülkeleri Türkiye'deki sermayeyi artırmayı planlıyor
Ekonomi

Resmen açıklandı: Arap ülkeleri Türkiye'deki sermayeyi artırmayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-24 09:21:00 - 2024-07-24 09:22:10
Resmen açıklandı: Arap ülkeleri Türkiye'deki sermayeyi artırmayı planlıyor

Uluslarası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Arap ülkelerinin Türkiye'deki sermayesini artırmayı planladığını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösterdiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, pek çok KİK bankasının Türkiye, Mısır ve Hindistan'da banka satın almak istediği kaydedildi.

"Güçlü bir iştah gösteriyor"

Açıklamada, "KİK bankaları, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatlarının çekiciliğiyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere büyük bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Dış büyümenin, bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve kârlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bankaların sermayeyi hızlı büyüyen pazarlara dağıtarak, kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilecekleri belirtildi.
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Daha büyük potansiyele sahip

Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın KİK'ten çok daha büyük nüfusa ve banka sektörünün büyümesi için daha büyük potansiyele sahip olduğu aktarıldı.

KİK bankalarının kendi bölgeleri dışındaki ana faaliyet alanının bu yılın ilk çeyreği sonunda yaklaşık 150 milyar dolar varlığa sahip oldukları Türkiye ve Mısır'daki iştirakleri olduğu belirtilen açıklamada, bu pazarlar büyümenin ana odağı olsa da özellikle Hindistan ile güçlü ve büyüyen finansal ve ticari bağları olan Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının Hindistan'a ilgisinin de arttığı kaydedildi.

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