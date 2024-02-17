Resmen açıklandı! 3 kamu bankasından indirim

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi ve banka kartlarındaki komisyon oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bolat, üç kamu bankasının komisyon oranlarında indirime gittiğini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen ‘STK İstişare Toplantısı’nda konuşan Bakan Bolat, “Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Bakan Bolat, ihracatçılar için yeşil pasaport konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bolat, söz konusu çalışmanın Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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