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Spor

Resmen açıkladılar! Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alvaro Montero

Kolombiya medyasında yer alan habere göre Beşiktaş, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:06:00 -
Resmen açıkladılar! Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alvaro Montero

Kaleci transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın Kolombiya A Ligi takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero ile ilgilendiği iddia edilmişti. 25 yaşındaki kalecinin sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi ise bu transfer iddialarını güçlendirmişti.

Kolombiya medyası duyurdu

Kolombiya kaynaklı Fichajes Del Fpc'nin son dakika olarak okuyucularına duyurduğu habere göre, Siyah Beyazlı ekip, Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Milli kalecinin Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve sezon sonundan itibaren Türkiye'de forma giyeceği ifade edildi.

Bu sezon 11 maçta görev alan genç kaleci, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin takibine girdi. U20 ve U23 takımlarının ardından 2019 yılında Kolombiya A Mili Takımı'na girmeyi başaran Montero, toplamda üç kez milli formayı giyebildi. Profesyonel kariyerinde 120 maça çıkan Montero'nun piyasa değeri 2 milyon Euro.

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