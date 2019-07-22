Resmen açıkladı: Tarihi bir anlaşma imzaladık

Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas'ın, yarın İtalya'da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Elmas'ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

16 milyon euro artı bonuslar ile Fenerbahçe'den transfer edilen Makedon futbolcunun menajeri George Galdi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Ünlü İtalyan Gazeteci Gianluca Di Marzio'ya konuşan Galdi, " Türkiye'de tarihi bir anlaşmaya imza attık. Görüşmeler çok yorucuydu; çünkü Avrupa'nın üst seviye kulüpleri oyuncunun peşindeydi. Ancelotti'nin varlığı tercihimizde belirleyici oldu" diye konuştu.

İşte anlaşma ayrıntıları

Napoli, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye peşin olarak 16 milyon euro bonservis bedeli, 50 maç oynaması durumunda 1,5 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan pay verecek.