  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Resimlerini "gelenekselden evrensele" temasıyla tuvale taşıyor
Aktüel

Resimlerini "gelenekselden evrensele" temasıyla tuvale taşıyor

Tekirdağ'da yaşayan resim öğretmeni Ümmühan Tunçtürk, özellikle doğu kültüründe yer alan geleneksel motifleri modern tekniklerle tuvale yansıtıyor - Tunçtürk: - "Kendi kültürümden ve değerlerimden resimler yaparak ilerlemek ve bunu evrensele taşıyarak insanlara duyurmak istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:15:50 -
Resimlerini "gelenekselden evrensele" temasıyla tuvale taşıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan Vanlı resim öğretmeni Ümmühan Tunçtürk, özellikle doğu kültüründe yer alan geleneksel motifleri modern tekniklerle tuvale yansıtarak geleceğe taşıyor.

Çorlu ilçesinde yaşadığı evin bir bölümünü atölyeye dönüştüren ressam Tunçtürk, 2008-2011 yıllarında görev yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geleneksel motiflerden etkilenerek sanatını bu yönde geliştirmeye başladı.

Tunçtürk, modern tekniklerle tuvale yansıttığı geleneksel motiflerin resimleriyle İtalya, İspanya ve Fransa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Van'da da sergiler açtı.

Tunçtürk, AA muhabirine, küçük yaşlarda resme merak saldığını, katıldığı yarışmalarda dereceler kazandığını söyledi.

İlerleyen yaşlarda kendisine yönlendirme yapılmadığı için resimden uzaklaştığını anlatan Tunçtürk, üniversite sınavında sınıf öğretmenliğini kazanmasına rağmen bu bölüme gitmediğini ifade etti.

Tunçtürk, bir süre sonra resim öğretmeniyle atölyede çalışmalara başladığını ve ardından bu sanatı hiç bırakmadığını anlatarak, "O günden beri resim yapmayı hiç bırakmadım. Resim benim hayatımın bir parçası, yaşam tarzı oldu." dedi.

Köken olarak İran'daki Azerbaycan Türklerinden olduğunu kendisinin Van'da doğup büyüdüğünü vurgulayan Tunçtürk, "Dolayısıyla bu kültürlerin bütün etkilerini ve bütün etnik yapıyı, o coğrafyanın dilini seviyorum. Resimlerde de çok renkli çalışmayı seviyorum, bu benim kültürümle ilgili bir şey." diye konuştu.

- "Kendi kültürümden resimler yapıyorum"

Tunçtürk, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı dönemde kadınların, kıyafetlerinde ve evlerinde çok renkli ve birbirini tamamlayan motifler kullandığını fark ettiğini belirterek, gerek yaşadığı coğrafyanın gerekse kültürünün etkisiyle resim yaparken genellikle bu motifleri kullandığını dile getirdi.

Resimlerinde tamamen kendi yaşadığı konuları işlediğini aktaran Tunçtürk, şöyle devam etti:

"Kadını o estetik bedeninin dışında kendi bakış açımla gördüğüm şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Günümüzde kadınların güzel olmasıyla ilgili bir algı var. Bunu kabul etmiyorum, kadınların çok daha farklı görünebileceğini düşünüyorum ve bunu resimlerimde vurgulamaya çalışıyorum. Kendi kültürümden ve değerlerimden resimler yaparak ilerlemek ve bunu evrensele taşıyarak insanlara duyurmak istiyorum."

Tunçtürk, insanın başka ülkelerin kültürlerinden değil de kendi kültüründen yola çıkarak hareket etmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Kendine özgü tarz geliştirdiği için katıldığı sergilerde çok güzel dönüşler aldığının altını çizen Tunçtürk, şunları kaydetti:

"İnsanlar resimlerime bakarken benim geldiğim kültürü hissettiklerini söylüyorlar. Tarzımın fark edilmesi çok hoşuma gidiyor. Çünkü yapmak istediğim şey kendimden, köklerimden uzaklaşmadan bir şeyler ortaya koymaktı. Resimlerim arasında geçmişe tanıklık eden, gelecek kuşaklara bunu hissettirebilen eser olursa çok mutlu olurum."

Tunçtürk, 18 Kasım'da İstanbul'da açacağı sergiyle sanatseverlerle buluşacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı
Gündem

Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak Enver Altaylı’nın teröristbaşı Fetullah Gülen’e yazdığı ..
Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin masaya yatırılabileceğini söyl..
Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı
Gündem

Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, CHP yandaşı TELE 1'in "Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifi..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay