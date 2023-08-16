Resimdeki farklı sayıyı 7 saniyede bulmak için dahi olmak gerekiyor!

Optik illüzyonlu bir zeka testi il daha sizlerleyiz. Yukarıdaki resimde yer alan 33 sayıları arasında bir 38 sayısı gizli. Resimde farklı olan sayıyı bulmak için ise bir şahin kadar keskin gözlü olmak gerek. Yalnızca keskin gözlü dâhilerin 7 saniyede çözdüğü bu testi geçebilecek misiniz? Kendine güvenenler için süre şimdi başlıyor.

Resimdeki farklı sayı bulmacasını 7 saniyede çözenleri tebrike deriz. Sadece keskin gözlü dâhilerin geçebildiği bu testte farklı sayıyı 7 saniyede bulamayanlar için işte farklı sayı bulmacasının doğru yanıtı:



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