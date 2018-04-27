Resim yapmanın çocuk gelişimine faydaları

Çocuklar bütün gün evde olduğundan dolayı enerjilerini atamazlar ve fazla hiper-aktif hareketler sergilerler. Bunu önlemenin tek yolu resim yapmasıdır. Çocuğunuzla resim yapın. Yoğun iş temposundan bir 30 dakika ayırın ve resim yapmanın ne güzel bir şey olduğunu anlatın. Çünkü resim yapmak çocuk gelişiminde oldukça etkili rol oynamakta. En basitinden, hayal gücünü arttırıyor. Tabi ki de sadece bununla sınırlı kalmayıp, sağ ve sol beynin birlikte çalışmasını sağlıyor ve odaklanma becerilerini arttırıyor. Aynı zamanda resim sanatı çocuklar da, psikolojinin kağıda yansıma şeklidir. Çocuğunuza eğlendirerek, öğretmek bu olsa gerek.

İŞTE RESİM YAPMANIN ÇOCUK GELİŞİMİNE FAYDALARI:

Çocuğun kendi başına başardığı en güzel bireysel aktivitedir.

Boyama kitaplarını boyaması yerine, boş bir kağıda istediğini çizmesini sağlayın. Böylece hayal gücü daha çok gelişecek. Sadece çizgiler doğrultusunda değil. Kendisinin istedikleri yer alacak kağıdın üzerinde. Bu çocuğunuzun daha çok hoşuna gidecektir.

-Özgürlük ve özgünlük duygusunun gelişiminde oldukça etkilidir.

-Renkleri ve nesneleri öğrenmede fayda sağlar.

-El becerilerini geliştirir.

-Çocuğunuzun küçük kaslarının gelişmesini sağlar.

-El ve göz koordinasyonunu arttırır.

Çocuğunuza resim yaptırmaktan ziyade, kendisinin yaptığı resmi birlikte yorum getirin. Yani çizdiği resimde neler olduğunu sorun. Niçin bu renkleri tercih ettiğini öğrenin. Ancak yargılamadan ve eleştiride bulunmadan bunu gerçekleştirin.

Çocuğunuzun resimde kullandığı renkler, iç dünyasını yansıttığını unutmayın. Yani çocuğunuz koyu renkleri tercih ediyorsa (özellikle siyah), çocuğunuza tepki vermeden gözlem altına alın. Nedenlerini araştırın ve hissettirmeden çözüme ulaşın. Çünkü o yaşlardaki çocuğa bir şey anlatamayacağınız gibi tepki vererek daha çok üzerinde baskı kurmayın. Bu çocuğunuzun daha çok içine kapanmasına ya da iç dünyasının karışmasına sebebiyet verebilir.

ÇOCUKLAR İÇİN RESİM YAPMAK NE İFADE EDER?

Resim ya da boyama yapmak çocuklar için algı, beceri ve yaratıcılığını ortaya çıkaran aynı zamanda da duygusal ve sosyal eğitimin belirleyici unsurudur. Bunlarla beraber çocuğun gelişimine de faydası vardır. Örneğin; çocuğun boş bir kağıdın üzerine çizdiği kendince nesneler, figürler ve çizgiler çizerler. Bu da anne ve babanın hoşuna gider. Çocuk da bu durumdan mutlu olur ve kendine olan güveni artar. Resim çocuklar için, kendini ifade etme ve iletişim aracıdır. Kullandığı renkler, çizdiği nesnelerle ve figürlerle iç dünyasını kağıda yansıtır. Resim çocuğun rahatlama aracıdır. Çocuk gün içerisindeki duygu ve düşüncelerini kağıda döker. Anne ve babanın çocuğun yaptığı her resmi dikkatle incelemesi gerekir. ”Çocuğum bana ne anlatmak istiyor?” diyerek düşünmesi gerekir. Ancak ebeveynler çocuklarını böyle yaparak çok daha iyi tanırlar.

Resim çocuk için deşarj olma aracı olmaktadır. Resim ya da boyama yaparken çocuk gün içerisindeki kızgınlık ve öfkelerini atar. Çocuğun resim yaparken kullandığı fırça, boya kalemi ya da pastel boyaları kağıda bastırışlarıyla dahi çocukta bir rahatlama gerçekleşir. Böylece çocuğun içinde biriken enerji, meşru bir biçimde boşalma imkanı bulur.