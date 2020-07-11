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İSLAM

Resim heykel olan yerde namaz kılınır mı?

İkona heykel duvar resmi olan mekanda namaz kılınabilir mi? Ayasofya'nın yeniden camiye dönmesi milyonların yüzünü güldürdü. 86 yıllık özlemi dindirmek isteyen vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti ve 10 Temmuz'da akşam namazını Ayasofya Cami bahçesinde kıldı. Ayasofya içerisinde yapılacak olan düzenlemelerin ardından cami ibadete açılacak. Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise resim heykel ve ikonoların bulunduğu yerde namaz kılmanın uygun olup olmadığı. Pek çok kişi "Resim olan yerde namaz kılınır mı?" , "Heykel resim olan yerde namaz nasıl kılınır?" sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:39:00 -
Resim heykel olan yerde namaz kılınır mı?

86 yıllık hasret noktalandı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’nın 24 Temmuz’da ibadete açılacağını duyurdu. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından “Resim heykel olan yerde namaz kılınır mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Resim heykel olan yerde namaz kılınır mı? 

Resim, heykel gibi objelerin bulunduğu yerde namaz kılınıp kılınmayacağı konusunda Diyanet İşleri’nin yaptığı önemli bir açıklama bulunuyor. Diyanet’in konu hakkındaki açıklaması şöyle:

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in “Melekler, içerisinde köpek ve resim/heykel bulunan eve girmezler” anlamındaki hadisleri değişik hadis kitaplarında zikredilmektedir (Buhari, Libas, 88; Ebu Davûd, Libas, 47). Fakat hadiste yer alan bu uyarının, daha ziyade tapınmak veya tazim göstermek amacıyla evlerde bulundurulan fotoğraf, resim ve heykeli kapsadığı bazı âlimler tarafından ifade edilmiştir. Hadisin bu şekildeki yorumundan hareket eden bazı âlimler, tapınma ve tazim amacı güdülmeyen ve umumi adaba aykırı olmayan canlı varlıkların resimlerinin yapımını da caiz görmüşlerdir. Buna göre dinimizin ilke ve amaçlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmamak kaydıyla söz konusu resimlerin evlerde bulundurulmasında ve bu evlerde namaz kılınmasında bir sakınca yoktur. Ancak bu resimlerin namaz kılanın görüş alanına girecek konumda bulunması mekruh görülmüştür (Fetavay-ı Hindiyye, I, 107). Çünkü bu durumda namaz kılanın dikkati dağılır ve huşuu kaybolur.

Eğer söz konusu resimler halıda veya sergide yer alıyorsa çok belirgin olmamaları halinde bu halı ve sergiler üzerinde namaz kılınabilir. Eğer belirgin bir halde ise namaz kılarken doğrudan bu resimler üzerine secde edilmesi mekruh görülmüştür (Fetavay-ı Hindiyye, I, 107).

 

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