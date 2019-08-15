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Resesyon sinyali: Bir anda 800 puan indi

Tahvil piyasalarının ani resesyon sinyali vermesi sonrası ABD’nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi 800 puan düşüş yaşadı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:18
Resesyon sinyali: Bir anda 800 puan indi

2007 yılından bu yana ilk kez tahvil piyasalarının ani resesyon sinyali vermesi sonrası ABD’nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi (DJIA) 800 puan düşüş yaşadı. Yaşanan durum sonucu hazinenin 10 yıllık kazancının gün içerisinde yaşanan gelişmeler sonucu, kısa sürede 2 yıllık kazancın altına düştüğü kaydedildi.

Yatırımcılar aylardır paralarını uzun dönem ABD Hükümet Tahvillerine yatırmışlardı. Yatırımcılar yavaş bir ekonomik büyüme beklerken sevk edilen kazançlar keskin bir düşüş yaşadı.

RESESYON NEDİR?

Fransızca kökenli bir kelime olan resesyon (Fr. recéssion) "durgunluk" anlamına geliyor.

Ağırlıklı olarak ekonomide kullanılan resesyon kelimesi; makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur.

Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılan resesyon kelimesi ekonominin inişe geçtiği süreçte daha sık kullanılır. Çok uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak adlandırılır.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:18
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