Resesyon nedir, resesyon ne anlama gelir? Ekonomide resesyon olursa ne olur? Ekonomiye etkileri

Küresel piyasalarda son zamanlarda resesyon endişesiyle ortaya çıktı ve piyasalar bu duruma göre hareket etmeye başladı. Perşembe ve Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasalardaki seyri belirleyeceği değerlendirilirken, bu açıklamaların ABD'de resesyon fiyatlamasını da güçlendirebileceği düşünülüyor.

Dünya ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesi riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizlikler pay piyasalarını baskılarken, bu hafta para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Peki, ekonomide resesyon olursa ne olur? İşte, resesyon'un ekonomiye etkileri...

Resesyon nedir?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.

Resesyonun tersi nedir?

Deflasyon en kısa tanımıyla fiyatlar genel düzeyinde sürekli düşüş halidir.

Resesyon ne anlama gelir?

Resesyonu basit olarak anlatmak gerekirse, resesyon ekonomide küçülme veya daralma olarak ifade edilebilir. Eğer ülke ekonomisi içinde peş peşe iki çeyrek GSHY küçülmesi yaşadıysa o ülkede resesyon yaşanıyor anlamını taşır.

Ekonomik büyüme çerçevesinde nüfusun artış hızının altına inmesi, kişi başına düşen milli gelirde durağan ve gerileme haline gelmesi, işsizlik artışı, ekonomik faaliyetlede duraklama ve gerileme, üretimde düşme, gibi durumlar ülkelerin resesyona girmelerinde en büyük etkenler olarak gösterilir.

Durgunluk ile mücadele kapsamında kamunun harcama siyaseti, ekonominin tam olarak çalışmalarındaki düzeyinin balansa kavuşması çerçevesinde özel harcamalarda oluşan yetersizliklerin giderilmesi sonucunu doğurur. Bu tür bir politikayla ülkenin milli gelir düzeyinde düşmeler önlenir ve zel sektör harcamalarında azalma meydana getirilmesiyle ekonomideki daraltıcı güçlerin ortadan kaldırılarak genişleme sürecine geçiş yapılması mümkün olarak sayılacaktır.

Resesyon nasıl anlaşılır?

Eğer bir ülke ekonomisi içerisinde üst üste iki çeyrek GSHY küçülmesi meydana gelmiş ise o zaman resesyon yaşanıyor anlamına gelir. Daha açık anlatım ile ülke ekonomisindeki büyüme hızının, nüfus oranına göre daha yavaş ilerlemesinden kaynaklı, kişi başına düşen milli gelirin yerinde sayması şeklinde değerlendirilir.

Ekonomide resesyon olursa ne olur?

Bir ülkede resesyon olmasıyla beraber, ülke ekonomisi ciddi anlamda bir ivme kaybeder. Taleplerde bir canlanma yaşanmaz ve aynı zamanda ülkede karamsarlık meydana gelir. Özellikle resesyon üzerinden oluşabilecek 1 puanlık düşüş, 80 ila 100 bin insanda işsizlik oluşması meydana getirebilir. Bu kapsamda yeni iş kurmak isteyen kişiler resesyon döneminin geçmesini beklemek zorunda kalırlar. Ülke genelinde reel bir duraklama durumu ortaya çıkaran resesyon etkisi bazı durumlarda 9 ile 15 ay arasında ülke genelinde devam edebilir.

Durgunluk oluşması durumunda kamu harcamalarını aynı düzeyde bırakmak, vergileri azaltmak gerekebilir. Vergilerde azalmaya gitmek için verginin konusunun geniş bir alanda olması da gereklidir. Vergi indirimlerinden ne kadar çok kişi istifade eder ve kulanılabilirlilik artarsa kişilerin tüketim ve yatırım harcamaları da bu doğrultuda artabilir.

Resesyon'un ekonomiye etkileri

Bir ülkede resesyon olması ile birlikte reseyonun ekonomiye etkileri şöyle sıralanabilir;

* Ülke ekonomisinde küçülme,

* GSYH negatif büyüme,

* Ülke para biriminin dışarıdaki döviz kurları karşısındaki değer kaybı,

* İthal ürünlerde fiyat artışları, ve buna bağlı olarak enflasyon artışları,

* İşsizlik oran artışı, sanayi üretiminde düşüş veya durma,

* Para ve borsa piyasalarında ciddi anlamda zarar görme.