'Kriz kahini' olarak adlandırılan ekonomist Nouriel Roubini, ABD ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nouriel Roubini, ABD ekonomisinde ve küresel ekonomide yıl sonunda uzun süreli resesyon ve S&P 500’de sert bir düzeltme beklediğini söyledi. Resesyonun 2023'te de devam edeceğini öngören Roubini, bunun S&P 500'de keskin bir düzeltmeyi beraberinde getireceğini de savundu. Bu açıklamanın ardından ise resesyonun ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Resesyon nedir ne anlama geliyor?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.