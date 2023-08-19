Rent Go, Gölge Oyunu projesini tatil beldelerine taşıyor

Dernek tarafından tatil beldelerinde yürütülecek cilt kanserine karşı bilinçlendirme çalışmalarında şirketin aracı kullanılacak. Yaz turizminin yoğun olduğu bölgelerde yapılacak cilt kanseri farkındalık çalışmaları, 18-19-20 Ağustos’ta Çeşme Ilıca Plajı’nda, 22-23 Ağustos’ta Bodrum Bitez Plajı’nda, 24 Ağustos’ta Bodrum Ortakent La Bohemme Beach’te, 26-27 Ağustos tarihlerinde ise Antalya Konyaaltı Plajı’nda gerçekleştirilecek.

Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, Türk Kanser Derneği’nin önceki yıllarda hayata geçirdiği Mucize Evi ve Mucize Yarınlar projelerine de destek olduklarını hatırlatarak, “Türkiye’nin en genç araç filosuna sahip şirketi olarak sağlık alanında toplumsal farkındalık çalışmalarının içinde yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl Türk Kanser Derneği’nin oldukça sinsi bir hastalık olan cilt kanseri konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek üzere tatil beldelerinde gerçekleştireceği Gölge Oyunu projesine katkıda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz” dedi.