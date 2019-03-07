Rennes Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda? Mesut Özil oynayacak mı?
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Rennes, Mesut Özil'li Arsenal'i konuk edecek. İngiliz temsilcisi Fransa'dan avantajlı bir skorla dönerek evinde oynayacağı rövanş maçında sıkıntı yaşamak istemiyor. Peki Rennes Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?07 Mart 2019 Perşembe 18:04
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Rennes, Mesut Özil'li Arsenal'i konuk edecek. İngiliz temsilcisi Fransa'dan avantajlı bir skorla dönerek evinde oynayacağı rövanş maçında sıkıntı yaşamak istemiyor. Peki Rennes Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?7
Rennes Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?
Karşılaşma 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak. BeIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maç hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yayın programı şu şekilde:
20:55 E. Frankfurt - Inter beIN Sports 1
20:55 Rennes - Arsenal beIN Sports 2
20:55 Sevilla - Slavia Prag beIN Sports MAX1
20:55 Zenit - Villarreal beIN Sports 4
20:55 Dinamo Zagreb - Benfica bein Connect
23:00 Chelsea - Dinamo Kiev beIN Sports 1
23:00 Napoli - Salzburg beIN Sports 2
23:00 Valencia - Krasnodar beIN Sports 4
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