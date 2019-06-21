Renkli peynir topları nasıl yapılır? Kahvaltılık tarifler
Özellikle peynir müptelaları için çeşitli peynirlerin bir arada kullanılabileceği leziz bir atıştırmalık tarifi baharatlı peynir topları. Peynir ile yakıştırdığınız tüm baharatlar, peynirlere renk veren kaplama malzemeniz olabilir. Kahvaltılara oldukça yakışan peynir toplarını mutlaka deneyin. İşte renkli peynir topları tarifi...21 Haziran 2019 Cuma 21:23
Özellikle peynir müptelaları için çeşitli peynirlerin bir arada kullanılabileceği leziz bir atıştırmalık tarifi baharatlı peynir topları. Peynir ile yakıştırdığınız tüm baharatlar, peynirlere renk veren kaplama malzemeniz olabilir. Kahvaltılara oldukça yakışan peynir toplarını mutlaka deneyin. İşte renkli peynir topları tarifi...
Malzemeler
1 çay bardağı lor peyniri
1 çay bardağı beyaz peynir
1 çay bardağı krem peynir
1 çay bardağı süzme peynir
Üzeri için
Maydanoz
Dereotu
Pul biber
Susam
Çörek otu
Haşhaş
Nasıl yapılır?
Tüm peynirleri geniş bir kasede karıştırıp yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Üzerlerini maydanoz, dereotu, pul biber, susam, çörek otu ve haşhaşla kaplayıp, servis yapın.
YORUM YAZ