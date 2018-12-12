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Renklerin dilinden anlamak adeta bilim oldu

Renkler kendi dilleriyle karşınızdakine, sizin karakteriniz, firmanız, imajınız hakkında sizden önce bilgi veriyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:39
Renklerin dilinden anlamak adeta bilim oldu

Renklerin gücü, firma imajından akılda kalıcılığa, personelin enerjisini ve verimliliğini arttırmaktan motivasyona kadar birçok unsur üzerinde etkisini gösteriyor.

Mavi renk liderliği, sınırsızlığı, verimliliği ve uzak bakışlılığı simgeler. İstikrarın da rengidir mavi. Bunun yanında insanı rahatlatıcı, sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

Yeşil ise güven verir. Ayrıca yeşil rengin yenilikler düşünmeyi kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı yapılan araştırmalarla destekleniyor.

Renk adeta bir bilim haline gelince firmalar bunu, pazarlama stratejilerinde bile kullanır oldular.

Sloganları bile var: “Renkler, kimliğinizi belirler”

Gri, bilim ve teknolojiyi simgeliyor. Metalik gri, kullanıldığı yere seçkin bir görünüm verir ve ciddiyeti temsil eder.

Motivasyon ve enerji için duvarlar açık mavi, açık yeşil, açık sarı gibi renklerle boyanıyor. Açık renkler, insanların dikkatini dağıtmayan, rahatlık ve verimlilik sağlayan renkler.

Artık renkler insanların dikkatini şekillerden daha fazla çekmektedir. Siz de evinizde, renklerin dilinden yararlanmalısınız.

Evet, renkler insanın ruh halini yansıtıyor ve etkiliyor. Sadece ruh halini değil, sağlığını ve enerjisini de etkiliyor. Renklerle tedavi, genel tedavi uygulamasını destekleyici olarak yüz yıllardır kullanılmaktadır. Meselâ, kalp rahatsızlığı ve verem şikayeti olanlara, aynı zamanda dinlendirici ve huzur veren bir renk olan yeşil renk tavsiye ediliyor.

Renklerin insan üzerindeki etkileri sebebiyle gerek giyim seçiminde gerekse yaşadığımız mekanları boyarken renk seçimine dikkat etmek gerekir. Yine mesela; yatak odası pembe, yemek odası ise yeşil renk olabilir. İş toplantısına giderken lacivert ve mavi renk giymek daha uygun olacaktır. Elbette ki, iş, yaş ve çevre bu tercihleri etkilemektedir.

Renklerin insan üzerindeki etkileri sağlık, psikoloji, alışveriş, üretim, zihinsel ve fiziksel performans gibi konularda kullanılmaktadır.

Renkler etkilerine göre kendi aralarında soğuk ve sıcak renkler olarak ayrılmaktadır.

Başlıca sıcak renkler kırmızı, turuncu, sarı; başlıca soğuk renkler ise yeşil, mavi, mor olarak bilinir.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:39
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