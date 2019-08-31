Renk körlüğü nedir? Tedavisi var mıdır?
Renk körü olup olmadığınızı bilmiyorsanız,bu haberle öğrenebilirsiniz. Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Renk körlüğü geçici midir? Renk körlüğü tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar...31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:45
En yaygın görülen renk körlüğü türü yeşilin tonlarının kırmızıdan ayırt edilememesidir. Renk körlüğünün birçok sebebi olabilir. Başlıcaları;
- Genetik
- Yaş
- Bazı ilaçlar
- Hastalıklar
- Fazla kimyasala maruz kalma
Bazen, renk körlüğüyle ilgili sorunlar, optik sinirleri etkileyen hastalıklardan kaynaklanabilir. Renk körlüğü, retinadaki renk hassasiyeti olan fotoreseptörlerde kalıtsal sorunların olmasının sonucunda da yaşanabilir. Retina, gözün arkasında ışığa hassasiyeti olan bölgedir.
Sebep olan hastalıklar
- Diyabet
- Sarı nokta
- Alkoliklik
- Lösemi
- Alzheimer
- Parkinson
- Orak hücre anemisi
Renk körlüğü problemi, bu hastalıklardan kaynaklanıyor ve hastalıklar tedavi edilebiliyorsa, renk körlüğü de tedavi edilmiş olur. Bu sorundan en kısa süre içerisinde kurtulmanız mümkün. Herhangi bir problemde doktorunuza danışmanız yeterli olacaktır.
Renk körlüğü testi nasıl yapılır?
Burada ne görüyorsunuz?
Eğer sayıyı görebiliyor ve seçebiliyorsanız, probleminiz yok demektir.
Cevap: 45
Burada ne görüyorsunuz?
Sayıyı görmekte sorun yaşamıyorsanız, probleminiz yok demektir.
Cevap: 5
Bu testler esnasında görüntüde renk karmaşası yaşadıysanız, ya da göremediyseniz, bir uzmana başvurarak altında yatan sebepleri öğrenebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın...
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