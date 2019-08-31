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Renk körlüğü nedir? Tedavisi var mıdır?

Renk körü olup olmadığınızı bilmiyorsanız,bu haberle öğrenebilirsiniz. Renk körlüğü testi nasıl yapılır? Renk körlüğü geçici midir? Renk körlüğü tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:45
Renk körlüğü nedir? Tedavisi var mıdır?

En yaygın görülen renk körlüğü türü yeşilin tonlarının kırmızıdan ayırt edilememesidir. Renk körlüğünün birçok sebebi olabilir. Başlıcaları;

  • Genetik
  • Yaş
  • Bazı ilaçlar
  • Hastalıklar
  • Fazla kimyasala maruz kalma

renk körlüğü nedir tedavisi nasıl yapılır

Bazen, renk körlüğüyle ilgili sorunlar, optik sinirleri etkileyen hastalıklardan kaynaklanabilir. Renk körlüğü, retinadaki renk hassasiyeti olan fotoreseptörlerde kalıtsal sorunların olmasının sonucunda da yaşanabilir. Retina, gözün arkasında ışığa hassasiyeti olan bölgedir.

Sebep olan hastalıklar

  • Diyabet
  • Sarı nokta
  • Alkoliklik
  • Lösemi
  • Alzheimer
  • Parkinson
  • Orak hücre anemisi

Renk körlüğü problemi, bu hastalıklardan kaynaklanıyor ve hastalıklar tedavi edilebiliyorsa, renk körlüğü de tedavi edilmiş olur. Bu sorundan en kısa süre içerisinde kurtulmanız mümkün. Herhangi bir problemde doktorunuza danışmanız yeterli olacaktır.

Renk körlüğü testi nasıl yapılır?

renk körlüğü nedir? testi nasıl yapılır? tedavisi var mıdır?

Burada ne görüyorsunuz? 

Eğer sayıyı görebiliyor ve seçebiliyorsanız, probleminiz yok demektir.

Cevap: 45

renk körlüğü testi nedir nasıl yapılır

Burada ne görüyorsunuz? 

Sayıyı görmekte sorun yaşamıyorsanız, probleminiz yok demektir.

Cevap: 5

Bu testler esnasında görüntüde renk karmaşası yaşadıysanız, ya da göremediyseniz, bir uzmana başvurarak altında yatan sebepleri öğrenebilirsiniz.

Sağlıcakla kalın...

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:45
  1. renk körlüğü nedir
  2. renk körlüğü testi nasıl yapılır
  3. RENK KÖRLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
  4. renk körlüğü tedavi edilebilir mi
  5. renk körlüğü geçici midir
  6. RENK KÖRLÜĞÜ OLUŞUMU NEDEN KAYNAKLANMAKTADIR?

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