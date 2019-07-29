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Rengiyle iştah kabartan harika bir lezzet: Ispanaklı kek

Sebze yemeyen çocukların bile bayıla bayıla yediği ıspanaklı kek, bundan sonra ailenizin favorisi olacak gibi...

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:44
Rengiyle iştah kabartan harika bir lezzet: Ispanaklı kek

"Ispanaktan kek mi olur?" yorumunu yaptığınızı duyar gibiyim. Evet, ilginç ama ıspanak keklerinize ayrı bir doku ve tat katıyor. Hem de bu kek tuzlu değil tatlı. Bu kekten birkaç ölçü fazladan hazırlayıp, kat kat bir pasta bile yapabilirsiniz.

Ispanaklı kek tarifi

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı haşlanmış püre hale getirilmiş ıspanak (Yarım kilo ıspanak yeterli olacaktır.)
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2,5 su bardağı un
  • Toz krem şanti 

Öncelikle işe ıspanakları temizleyip haşlayarak başlayın.

Haşlandıktan sonra bir müddet ılınmasını beklediğiniz ıspanağı rondodan geçirin.

Ardından derin bir kaseye yumurtayı ve şekeri alıp güzelce çırpın.

Yumurtalar köpürünce kaseye sıvı yağı ilave edin.

Bir elek yardımıyla unu, kabarta tozunu ve vanilyayı karışıma ekleyin.

Son olarak kek hamuruna ıspanak püresini ekleyip karıştırın.

Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında kekinizi güzelce pişirin.

Kek pişerken siz krem şantinizi hazırlayın.

Keki kalıbından çıkardığınızda isterseniz altından isterseniz yanından incecik bir parça kesin.

Kek soğuyunca krem şanti ile etrafını kaplayın.

Daha önce kenara aldığınız bir dilim keki rondoda çekin.

Rondodan çektiğiniz keki, kremalı kaplamanın üstünü serpiştirin. Arzu ederseniz bunun yerine toz antep fıstığı da serpebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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