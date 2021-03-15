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Otomotiv Renault'un küçük sedan modeli yenilendi
Otomotiv

Renault'un küçük sedan modeli yenilendi

Renault, yenilenen logo ve modellerin ardından şimdi de genişleyen ürün ailesinin son temsilcisi Taliant ile sahneye çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:07:00 -
Renault'un küçük sedan modeli yenilendi

Onur Yılmaz

Renault, uzun yıllardır Symbol modeli ile yer aldığı B-segment sedan rekabetinde, bayrağı yeni bir modele devrediyor. Üzerindeki örtü kalkan Taliant isimli model, Symbol’un aksine markanın diğer sedan modelleri ile benzerlik gösteriyor. Aracın markanın diğer modellerinde de kullanılan modüler CMF-B platformunda yükseldiği aktarılırken, 2021’in ortasında Türkiye pazarına sunulacağı duyuruldu.

Yeni bir soluk getiriyor

Her tasarımında ve teknolojisinde hayata dokunan yenilikçi anlayışı temsil eden Renault, Taliant ile B Sedan segmentine yeni bir soluk getiriyor. Renault’un tasarım ve marka DNA’sına tamamen sadık kalan Renault Taliant, yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük sunuyor. ‘Taliant’ ismi, Renault’nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor.

Kalite, güvenlik ve konfor

İç ve dış tasarım unsurlarıyla modern ve şık bir kimliğe sahip olan Renault Taliant’ın ön farları, Renault’un C formundaki LED ışık imzasını ortaya koyuyor. Dış tasarımında dinamik hatlara sahip olan Renault’un yeni B Sedan modeli, tamamen yeni ve ergonomik gösterge panelinin yanı sıra genel ambiyansı modern ve kaliteli hale getiren malzemeler içeriyor. Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kendisini kanıtlamış modüler CMF-B platformunda yükseliyor. Bu sayede kullanıcılarına artırılmış kalite, güvenlik ve konfor vadediyor. Verimli motor ve aerodinamik yapısı ile yüksek sürüş keyfini, daha düşük yakıt tüketimiyle birleştiren Renault Taliant, bu sayede dikkati çeken bir fiyat-performans oranı sunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
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