Renault’ta otomobiller 1 milyon TL’nin altında! Kampanyalı indirimi sadece bir gün değil temmuz ayı boyunca!

Son zamanlarda fiyat artışı nedeniyle otomobil almak isteyenlerin cebini yakmaya başlamış olan otomobil fiyatları, otomobil markalarının yakından takibini de beraberinde getirdi. Her ay otomobil fiyatlarını güncelleyen markalar, temmuz ayının gelip çatmasıyla birlikte sevilen modelleri için yeni fiyatlarını da belirleyerek, duyurdu.

Otomobil almak isteyenlerin yakından takip ettiği markalardan biri olan Renault da diğer markalar gibi güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Bu ay itibariyle otomobil alacakların karşısına kampanyalı fiyatlar ile çıkan Renault, sevilen modelleri için yeni anahtar teslim fiyatları duyurdu. Peki Renault temmuz ayı güncel otomobil fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Renault temmuz ayı güncel otomobil fiyatları…

CLIOLAR İÇİN RAKAM 1 MİLYON TL’NİN ALTINDA

Renault’un en çok sevilen ve tercih edilen modellerinden biri olan Clioların yeni versiyonu için temmuz ayı fiyatı belli oldu. Dev otomobil markası, bu modelinin taban fiyatını bu ay için 1 milyon TL’nin altında belirledi. İşte Renault yeni Clio temmuz ayı güncel fiyatları:



Equilibre 1.0 sce 65 hp: 942.000 TL

Equilibre 1.0 tce 90 hp: 973.000 TL

Equilibre 1.0 tce ECO 100 hp: 1.024.000 TL

Equilibre 1.0 tce x-tronic 90 hp: 1.075.000 TL

Evolution 1.0 tce X-Tronic 90 hp: 1.101.000 TL

Techno esprit alpine 1.0 tce x-tronic 90hp: 1.229.000 TL

Techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.495.900 TL

MEGANELAR İKİ AYRI MODELLE SATIŞTA

Renault’un amiral gemisi denilebilecek modellerinden biri olan Meganelar, temmuz ayı itibariyle iki ayrı modelle satışta çıktı. Hem elektrikli hem de sedan olarak satışta olan bu modelin temmuz ayı fiyatları da belli oldu. İşte Renault Megane temmuz ayı güncel fiyatları:

Megane e-Tech;

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Techno EV60 220 hp: 1.634.000 TL

Iconic EV60 220 hp: 1.764.000 TL

Megane Sedan;

Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.182.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.286.900 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.311.900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.424.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.618.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.495.900 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.649.000 TL

AUSTRAL, TALIANT VE CAPTUR İÇİN DE FİYATLAR BELLİ

Renault’un temmuz ayında satışına devam ettiği Austral, Taliant ve Captur modelleri için fiyat aralığı 965 bin TL ile 2 milyon 126 bin TL oldu. İşte Renault Austral, Taliant ve Captur temmuz ayı güncel fiyatları:

Austral;

Techno mild hybrid 160 hp auto: 1.605.000 TL

Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.844.000 TL

Techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 2.126.000 TL

Taliant;

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 965.000 TL

Captur;

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.550.000 TL