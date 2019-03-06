Renault'dan yeni bir özel seri "Alaskan Ice"

İSTANBUL (AA) - Renault, geliştirilmiş bir tasarıma sahip ve eylül ayından itibaren satışa sunulacak olan özel seri Alaskan Ice Edition modelinin tanıtımını gerçekleştiriyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Alaskan Ice Edition, buzul beyazı rengi ve kontrast oluşturan siyah ve kırmızı dış kaplamalara sahip.

Alaskan Ice Edition, depolama hacmini artıran ve taşınan yükü koruyan özel iki renkli açılır tavan ve siyah yan çubuklar ile sunuluyor. 18 inç siyah alüminyum jantlar, çamurluk çerçeveleri ve arazi lastikleri, modelin etkileyici ve güçlü tasarımını öne çıkarıyor. İç kısımda ise ses odaklamalı sistem, 6 stereo odak hoparlör ile üstün ses kalitesi sağlıyor.



Renault Alaskan güçlü tasarımı, enerjik ön kısım ve atletik çizgilerinin yanı sıra segmentinin en yüksek yakıt verimliliğine ve en iyi ekonomisine sahip 2.3 litre Renault dCi motoru ile dikkati çekmeye devam ediyor.



Alaskan, geniş bir yükleme alanına (2,5m2), 1 tonun üzerinde taşıma kapasitesine, 3,5 tonluk olağanüstü bir çekiş gücüne ve güçlü arazi sürüş becerilerine sahip. İç kısımda 5 adet geniş ve konforlu oturma yeri mevcut.



Alaskan profesyonel müşterilerin özel beklentilerini karşılamak için Renault’nun Avrupa'daki etkinlik ve uzmanlığının yanı sıra, Renault Pro+ ağının gücünden faydalanıyor.

İsviçre, özel seri Alaskan Ice Edition modelinin pazara sunulacağı ilk ülke olacak. Alaskan, Eylül 2017'den bu yana Avrupa pazarında yerini alıyor.