Renault'dan radikal bir karar! Yüzlerce araç: İmzalar ile o modellerden biri üretimden kaldırılıyor!

Fransa'nın en büyük otomotiv şirketi Renault, flaş bir karara imza atarak Zoe adlı elektrikli modelinin üretimini durduracağını duyurdu.

Üretimin başladığı 2012 yılından bu yana yaklaşık 420 bin adet Zoe üretildi. Piyasada hâlâ nispeten az sayıda B-segmenti elektrikli otomobil olmasına rağmen, müşterilerin Zoe'ye olan ilgisi giderek azalmaktaydı. Fransız raporlarına göre, geçen yıl 12 bin 182 Zoe satıldı ve bu sayı 2021'de satılanın neredeyse yarısı. Rakip Peugeot e-208 ise yaklaşık 19 bin adet satıldı. Bu satış rakamları sonrası Renault, Zoe üretimini 30 Mart 2024 tarihinde durdurmaya karar verdi.

TWIZY DE YERİNİ BENTO'YA BIRAKIYOR

Zoe modeli, elektrikli Renault 5 de dahil olmak üzere yeni nesil Renault elektrikli otomobillerine yer açmıştı. Firmanın yeni eletrikli modeli R5’in bu sene tanıtılacağı belirtiliyordu. R5 modeli 2024'ten itibaren kuzey Fransa'daki Douai'de üretilecek. Zoe'ye ek olarak, Fransız elektrikli öncülerinden bir diğeri Renault Twizy elektrikli mikro otomobilin üretimi de Eylül 2023'te sona erecek ve yerini Mobilize Duo ve onun kargo uzantısı Bento'ya bırakacak.

Ancak diğer Renault modelleriyle karşılaştırıldığında, geçen yıl satılan 12 bin 200 Zoe ile elektrikli kardeşlerinin çok gerisinde kalmıyor. Twingo Electric 12 bin 600 adet, daha büyük olan Mégane E-Tech ise aynı yıl 15 bin 580 adet sattı. Renault, tamamen yenilenen R5'ten kaç adet satmayı planladığını ise henüz açıklamadı.

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