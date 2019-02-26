Renault’dan dijital atak

Otomotiv dünyasında gelişen teknolojiye en hızlı ayak uyduran şirketlerden olan Renault, başlattığı dönüşüm sürecinde yeni bir döneme girdi. Renault Diyalog adı verilen uygulamalarla paydaşlara daha iyi ve seri hizmet verilmesi amaçlanıyor. Renault Diyalog; Diyalog Merkezi, Renault Yardım, Şikayet Yönetim Ekibi, Renault Arıyor&Dinliyor ve Sosyal Medya&Dijital Kanal birimlerinden oluşuyor. Dijital dönüşüm içerisinde ‘Renault Port’ ve ‘Renault Yardım-cı’ mobil aplikasyonları da yer yer alıyor.

6.5 milyon liralık yatırım

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yaklaşık 6,5 milyon liralık yatırımla 80 kişinin çalıştığı bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Çağdaş, istihdamın yakın zamanda 120’ye çıkacağı müjdesini de verdi.

Hangi hizmetler veriliyor?

Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor’un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor. Renault Diyalog; gelen çağrıların yüzde 90’ının ilk 20 saniyede yanıtlandığı ve sistemde kayıtlı müşterisini herhangi bir doğrulamaya gerek kalmadan tanıyarak ismi ile hitap ediyor.