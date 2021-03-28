Renault yeni hafif ticari araç modellerini tanıttı

Onur Yılmaz

Yeni Express Van, dinamik dış tasarımıyla marka kodlarına eksiksiz uyum sağlıyor. Pazardaki diğer modellerden farklı boyutları yüklemeyi kolaylaştırırken, geniş saklama alanı ve konforu ileriye taşıyan koltuklarıyla modern bir iç mekân sunuyor. Yeni Express Van Avrupa’da, 6 ileri manuel şanzıman ile kombinlenmiş, 1.3 litre TCe 100 beygir benzinli motorun yanı sıra, 1.5 Blue dCi 75 beygir ve 95 beygir dizel motorlar seçeneklerini tüketicilerle buluşturacak. Avrupa dışında ise, 1.6 litre SCe 110 beygir benzinli motor (5 vitesli düz şanzımanlı) ve 1.5 Blue dCi 95 dizel motor (6 vitesli düz şanzımanlı) ile satışa sunulacak.

Yeni Kangoo Van, orta gövde sütunu çıkarılarak önceki modelin iki katı olan 1.446 mm genişliğindeki açıklıkla pazardaki en geniş sağ yan giriş açıklığını sunuyor. Araç daha fazla rahatlık için yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi ve 8 inç ekran ile donatılmış olarak sunuluyor. 7 vitesli EDC otomatik şanzıman ve 6 vitesli düz şanzımanlı model, 1.3 TCE (100 ve 130 beygir) benzinli motor ve 1.5 Blue dCi (75, 95 ve 115 beygir) dizel motorla donatıldı. 2022’nin başında E-TECH versiyon da planlanıyor.

Renault, yolcu taşıma araçlarını 2 modelle tanıtıyor. Tamamen yeni Renault Trafic, çok sayıda yolcu için Combi ya da VIP müşterileri taşımak için SpaceClass’ı sunuyor. Hem daha zarif hem de etkileyici olan tamamen yeni Renault Trafic Combi ve SpaceClass’ın ön kısmı, özel ve kurumsal müşterilerin tümüne hitap edecek şekilde tamamıyla yeniden tasarlandı. C formundaki LED ışık imzası modern bir dokunuş katıyor. Tamamen yeni Combi Trafic ve tamamen yeni SpaceClass artık her kullanıma uygun EDC şanzıman kombinli üç adet Blue dCi motor seçimiyle sunuluyor. Stop & Start teknolojisiyle donatılan seri, Euro 6D FULL standartlarıyla belirlenen en son düzenlemelere uyum sağlıyor.