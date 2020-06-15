Renault ve Daica’da haziran fırsatı

Otomobil piyasasındaki canlanma kampanyalara da yansıdı. Türkiye’de en çok tercih edilen markalardan Renault, bu ay da müşterilerini tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olmak üzere “Şimdi Al 2021’de Öde” kampanyasıyla memnun ediyor.

Ayda 2 bin lira taksit

Yeni Clio’nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio HB’in** Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının da arasında olduğu Renault modellerinin perakende satın alımları için geçerli olan kampanyada 45 bin 650 liralık kredi tutarı için yüzde 0.94’lük vade farkı ve 36 ay taksit imkânı sunuluyor. Ayrıca Ocak 2021’de başlayacak ödemelerde aylık ödeme tutarı ise bin 999 lira olarak belirlendi. 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada, ClioHB** 103 bin 400 lira, Yeni Clio 109 bin 400 lira ve Megane Sedan 151 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

127 bin 100 liraya Dacia

Dacia da Haziran ayında müşterilerine, Sandero Stepway Turbo 90bg Easy-R (otomatik vites) ve Duster Comfort ECO-G 115 bg 4 x 2 modellerine cazip fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor. Ay sonuna kadar SanderoStepway Turbo 90 bg Easy-R 127 bin 100 liradan, Duster Comfort ECO-G 115 bg 4 x 2 ise 134 bin 950 liradan başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşuyor.