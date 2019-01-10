Renault ve Dacia’dan yeni yılda yeni fırsat

Renault ve Dacia, ocak ayında da müşterilerine avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor. Renault, Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan ve tüm hafif ticari modellerde maksimum 24 bin TL kredi ve 12 aya varan vade farksız ödeme seçeneği sunuyor. Renault, ocak ayında söz konusu ödeme koşullarının yanı sıra 2018 model binek otomobillerde de avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor. Ocak ayında, perakende müşteriler için 2018 model hurda teşviki ile Clio HB 66 bin 900 TL’den, Clio Sport Tourer 69 bin 900 TL’den, Megane Sedan 86 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dacia’dan cazip teklifler

Dacia da ocak ayında Duster ve hafif ticari araç modellerinde maksimum 24 bin lira kredi ve 12 aya varan vade farksız seçeneği ile müşterilerini araç sahibi yapıyor. 2018 model Dacia modellerinde ocak ayında da cazip fiyat fırsatı sürüyor. 2018 model hurda teşviki ile Sandero 60 bin 900 lira, Dokker 63 bin 500 lira, Duster 77 bin 900 lira, Lodgy ise 96 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.