Renault Trucks’tan ‘Sıfıra Sıfır’ kampanyası

Renault Trucks, uzun yol çekicilerinden ağır şantiye kamyonlarına kadar tüm modellerinde yıl sonuna kadar 230 bin TL krediye 12 ay, yüzde 0 vade farkı avantajı sağlıyor. Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, “Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyamız, Euro ve TL bazında seçenekler sunuyor. Yeni kampanyamız sayesinde araçlarını yenilemek isteyen veya yeni alım yapacak müşterilerimizin daha da avantajlı yatırımlar yapmalarını hedefliyoruz” dedi.