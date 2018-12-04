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Renault Trucks’tan ‘Sıfıra Sıfır’ kampanyası

Renault Trucks, tüm modellerinde yıl sonuna kadar 230 bin TL krediye 12 ay, yüzde 0 vade farkı avantajı sağlıyor.

04 Aralık 2018 Salı 10:34
Renault Trucks’tan ‘Sıfıra Sıfır’ kampanyası

Renault Trucks, uzun yol çekicilerinden ağır şantiye kamyonlarına kadar tüm modellerinde yıl sonuna kadar 230 bin TL krediye 12 ay, yüzde 0 vade farkı avantajı sağlıyor. Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, “Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyamız, Euro ve TL bazında seçenekler sunuyor. Yeni kampanyamız sayesinde araçlarını yenilemek isteyen veya yeni alım yapacak müşterilerimizin daha da avantajlı yatırımlar yapmalarını hedefliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:34
  1. Renault Trucks
  2. Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu

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