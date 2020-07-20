Renault Trucks'dan 6 ay ödemesiz düşük faizli kampanya

İSTANBUL (AA) - Renault Trucks, T serisi araçları için sunduğu 15 Ağustos’a kadar geçerli olan kampanyada 6 ay ödemesiz düşük faizli kredi seçenekleri, yeni araç alımlarında avantaj sağlıyor.



Firma açıklamasına göre, Renault Trucks’ın yeni kampanyasında 500 bin liraya 6 ay ödemesiz, 36 ay yüzde 0,67 faiz oranı gibi filoları rahatlatacak seçenekler ön plana çıkıyor.

Stoklarla sınırlı kampanya ile ilgili detaylı bilgi tüm Renault Trucks Yetkili Bayileri’nden edinilebiliyor.