Renault Ticari ailesi yenilendi! Express Combi ve Express Van satışa çıkıyor

Onur Yılmaz

800 litre ile pazardaki en geniş bagaj hacmi ve 71,6 santimetrelik sürgülü yan kapı açıklığıyla sınıfında iddialı özellikler sunan yeni Express Combi, 182 bin 900 TL’den başlayan özel lansman fiyatlarıyla tüketiciyle buluşacak.

159 bin 900 TL'den başlıyor

1,91 metre yükleme uzunluğuna sahip, 3,3 metreküplük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla segmentinin en geniş yükleme alanını sunan yeni Express Van ise lansmana özel 159 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Renault’nun ticari araç ailesinin yeni üyeleri lansmana özel fiyatlarının yanı sıra 50 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz fırsatıyla pazara giriş yapıyor. Toplamda 4 tam boy koltuk ile tüm yolcuları için geniş bir alan ve konfor sunan yeni Express Combi, yeni iç tasarımıyla ailelere de uygun çözümler sunuyor ve iki arka koltuğun her birinde de Isofix bağlantı noktası bulunuyor. Aynı anda iki çocuk oto koltuğu araca bağlanabiliyor. Yeni Express Van ise 4,39 metre uzunluğu ve 1,91 metre yükleme uzunluğuyla gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Dizel motor 650 kilograma kadar yük taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor. Yeni Express Combi ve Express Van’daki bilgi-eğlence ekipmanları üç aşamadan oluşuyor. Standart R&Go radyonun yanı sıra opsiyonel olarak navigasyonlu ya da navigasyonsuz alınabilen Renault EASY LINK multimedya sistemi 8 inç dokunmatik ekran ve Apple CarPlay ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon için 15 W gücündeki kablosuz şarj, üç adede kadar USB soketi ve Express Combi’de biri ön koltukların ortasında arka yolcuların da kolaylıkla kullanabileceği mesafede olmak üzere üç adet 12V şarj soketi bulunuyor.

Yakıt tasarrufuyla güçlü motor

Yeni Express Combi ve Express Van, 1.5 dCi 95 bg dizel motorla satışa sunuluyor. Yeni Express, 95 bg dizel motorla 6 vitesli şanzıman sunarken, konsoldan etkinleştirilen Eco-Mode sistemi, ek yüzde 12 yakıt tasarrufu sağlıyor. “Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra yüzde 5 tasarruf sağlanabiliyor

Pazardaki konumunu güçlendirecek

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Express Combi ve Express Van modellerinin ihtiyaçlara uygun donanım ve fiyat fayda oranıyla, markanın hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendireceğini dile getirdi. Çağdaş, hafif ticari araç pazarının toplam pazardan yüzde 22 pay aldığını anımsatarak, şunları kaydetti: “Minivan segmenti ise yüzde 50’si Combi ve yüzde 12’si Van olmak üzere hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 62’lik bir ağırlığa sahip. Böylesine önemli bir segmentte Renault’nun pratik ve verimli hafif ticari araçları Yeni Renault Express Combi&Express Van boyutları, kolay yüklemeye uygun yapıları, yükleme hacimleri, geniş saklama alanları ve konforlu iç mekanlarıyla her türlü gereksinimi karşılıyor. Renault Ticari ailesinin yeni üyelerinin sınıfında iddialı modüler tasarım özellikleriyle hem iş hem de özel kullanımda işlevselliği en üst seviyeye taşıyarak pazardaki en iyi seçeneklerden olacağına inanıyoruz. Yeni Express’in ardından Renault’nun yenilenen diğer modellerini de Türkiye pazarına sunarak binek otomobil pazarındaki iddiamızı hafif ticari segmentine de taşımak istiyoruz.”