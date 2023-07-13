Renault Scenic elektriklendi

Renault, elektrikli otomobil hamlesine tüm hızıyla devam ediyor. Fransız üretici, elektrikli otomobillere geçiş ile mevcut ve eski modellerini yeniden yorumlayarak piyasaya sürüyor. Son olarak elektrikli Renault 5 modelinin kamuflajlı görsellerini paylaşan marka, şimdi de yeni Scenic’in görsellerini paylaştı.

Renault Scenic artık bir SUV

CMF-EV plaformunu Megane E-Tech Electric ve Nissan Ariya ile paylaşan yeni Scenic, artık bir SUV olarak karşımıza çıkacak. Böylece Espace’tan sonra Scenic de MPV sınıfından SUV’a geçiş yapmış oldu. Renault’un yeni kompakt SUV modeli 4 Eylül’de Münih’teki IAA Mobility 2023 fuarında resmi olarak tanıtılacak. Yeni model, Megane E-Tech’ten sonra markanın ikinci kompakt SUV modeli olacak.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Renault Scenic Vision konsepti ile ilk ipuçları verilen model, şimdi ise kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Beyaz üzerine siyah çizgilere sahip olan kamuflaj, otomobili büyük ölçüde gizliyor olsa da yeni Scenic’in konsept model ile benzerliği rahat bir şekilde görülüyor.

Renault’un Rafale modeli ile ortaya koyduğu yeni yüzünü taşıyacak olan Scenic, köşeli bir tasarıma sahip olacak. Önde ve arkada ince aydınlatma gruplarına sahip olan aracın oldukça agresif bir duruşa sahip olacağını da söylemek mümkün.



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Aracın gövdesinin altında nasıl bir güç ünitesi sunulacağı ise henüz gizemini koruyor. Fikir vermek adına, Scenic Vision konseptinde Megane E-Tech’in 215 beygirlik elektrikli ünitesinden daha güçlü bir motor yer alıyordu. Konsept modelde ayrıca 16 kW’lik bir hidrojen yakıt hücresi de yer alıyordu. Üretim modelinde bataryaları şarj etmek için böyle bir elektrikli ünitenin sunulup sunulmayacağını ise bilmiyoruz.