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Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’ndan lityum pil yatırımı

Renault-Nissan-Mitsubishi’nin ortaklığında kurulan Alliance Ventures'un Global Girişim ve Açık İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı François Dossa, açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2018 Cuma 10:41
Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’ndan lityum pil yatırımı

Renault-Nissan-Mitsubishi’nin ortaklığında kurulan stratejik yatırım kolu Alliance Ventures, Irvine California’da faaliyet gösteren ve lityum-iyon (Li-ion) pil teknolojileri geliştiren Enevate Corporation’un son fon toplama sürecinin bir parçası olarak şirkete yatırım yaptı.

İttifak Global Girişim ve Açık İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı François Dossa, Enevate’nin en son fonlama sürecine katılmış olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu stratejik yatırım, Enevate’nin tescilli ve yeni nesil elektrot teknolojisini geliştirme çalışmalarını desteklememize imkan tanıyacak. Kritik bir öneme sahip bu alandaki gelişmeler, otomobillerimizi elektrikli hale getirme çalışmalarımızı hızlandıracak” açıklamasında bulundu.

Enevate Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Robert A. Rango, ortak hedeflerinin “elektrikli otomobilleri daha kolay kullanılır hale getirmek ve yaygınlaştırmak” olduğunu belirtti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 10:41
  1. Renault
  2. Nissan
  3. Mitsubishi
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