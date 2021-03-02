Renault MAIS’ten teknik eğitime büyük destek

Otomobil bağışının yanı sıra meslek ve teknik liselerine eğitim dokümanları da sağlayan firma, öğretmenleri de özel eğitim programına dahil edecek.

Anlamlı iş birliği

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilerin elektrikli araçlar üzerinde pratik kabiliyetlerini arttırarak gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı ve Renault MAİS yeni bir iş birliğine gitti. 15 farklı ilde 16 adet Fluence ZE marka otomobil bağışını içeren projenin protokolü Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş tarafından MAİS Ankara Şube’de imzalandı. İmza töreninde konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, “Otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Renault MAİS yöneticilerine başlatmış olduğumuz iş birliğine verdikleri ve verecekleri her türlü destek için Milli Eğitim Bakanlığı adına teşekkürlerimi sunarım” ifadesini kullandı.

Pratik yapmakta yarar var

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise şunları söyledi: “Türkiye’nin lider otomobil markası olarak ülkemize ana faaliyet alanımızın yanı sıra eğitim alanında da değer katmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkemizde sağlam temeller üzerine oturmuş olan otomotiv endüstrisinin gücünü sürdürülebilir kılarak geleceğe taşımamız için nitelikli iş gücü büyük önem taşıyor. Bu anlamda Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim gören çocuklarımızın en güncel teknolojilerle pratik yapması gerekiyor. Bu projenin hayata geçmesi için bizlere bu fırsatı veren ve her aşamada destekleyen Milli Eğitim Bakanlığı’na şükranlarımı sunuyorum.”