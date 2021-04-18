Renault Grubu’ndan önemli iş birliği

Onur Yılmaz

Genel müdrürler Elie Girard, Bernard Charles, Luca de Meo, Jean-Marc Chery ve Patrice Caine bir araya gelerek yeni dönemde el ele vereceklerini dile getirdiler.

Ekosisteme katılım artacak

Ortaklar, birbirini tamamlayıcı nitelikteki uzmanlıklarını bir araya getirerek birlikte yazılım geliştirmeyi ve pazarlamayı planlıyorlar. Şehirler, işletmeler ve şehir sakinleri için zenginleştirilmiş sürdürülebilir mobilite sunmayı hedefliyorlar. Yapay zekâ, siber güvenlik, bağlanabilirlik, gömülü elektronik sistemler ile sanal ikiz teknolojisi bu yeni ürünlere ve hizmetlere katkı sunacak. Otomotiv ve teknoloji alanlarının beş lider şirketi tarafından kurulan bu açık inovasyon ekosistemine yeni üyeler katılacak ve bu ekosistem açık iş birlikleri geliştirecek. Boston Consulting Group şirketine göre küresel mobilite pazarı 2035 itibarıyla yüzde 60 büyüyerek 11 trilyon Euro’ya erişecek. Bu büyümenin ana kaynağı olarak da küresel mobilite pazarındaki payı yüzde 5’ten yüzde 45’e çıkacak olan elektrikli araçlar, yeni bileşenler, yeni satış sonrası hizmetler ve diğer katma değerli hizmetler gibi gelişmeler gösteriliyor. Diğer kıtalardaki devlet desteği alan ana endüstriyel aktörler şimdiden gelişmiş entegrasyon stratejileri sayesinde bu yeni teknolojilerden birçoğunu ortaya çıkarmak için kendilerini konumlandırıyorlar. Software Republique kurucu üyeleri, bu alanda egemenliklerini sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir bir ekosistemi birlikte oluşturmanın Fransa ve Avrupa için aciliyet taşıdığını belirttiler.

Üç ana iş birliği alanı

Adapte edilmiş ve çevik bir mobilitenin hayata geçirilmesini sağlayacak akıllı mobilite sistemlerini birlikte geliştirerek pazarlamak için, şu üç ana iş birliği alanı belirlendi:

Araç ile aracın dijital ve fiziksel ortamı arasındaki bağlanabilirliği kolaylaştırmak için akıllı sistemler

Bölgeler ve şirketler için akış optimizasyonu sağlamak için simülasyon ve veri yönetim sistemleri

Şarj deneyimini kolaylaştırmak için enerji ekosistemi.

Bursa’da günde bin 300’ün üzerinde araç üretildi

Türkiye’nin önemli otomotiv üretim merkezlerinden Bursa’da yılın ilk çeyreğinde 117 bin 430 adet araç banttan indirildi. Şehirde günlük imalat sayısı bin 304.7 olarak kayıtlara geçti. Bursa, otomotiv ihracatında da önemli rol üstlendi. Kentte üretilen 117 bin 430 aracın yüzde 68.3’ü (80 bin 276’sı) dünya yollarında yerini aldı. Otomotiv üssü Bursa’da faaliyet yürüten OYAK Renault 58 bin 999 adet üretim, 47 bin 113 adet ihracatla öne çıktı.