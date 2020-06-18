Renault Clio Yılın Otomobili seçildi

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Renault Clio ile gelen birincilikten sonra sözlerine şöyle devam etti; “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bizim için büyük önem arz eden otomotiv gazetecilerinden ilk ödülümüzü Megane Sedan ile almıştık. Şimdi de ikinci kez bu ödülü alıyoruz. Bu ödülün arkasında Türkiye’de yapılmış milyonlarca dolarlık yatırım, Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi birikimi ve özverisi var. Bu ödülü Oyak-Renault Fabrikaları’nda bu aracı üreten çok değerli mühendis ve işçileri adına alıyorum.”