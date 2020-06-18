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Ekonomi

Renault Clio Yılın Otomobili seçildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışması sonuçlandı. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen yarışma sonucunda OGD üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Renault Clio, 5.000 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:59:00 - 2020-06-18 11:00:20
Renault Clio Yılın Otomobili seçildi

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Renault Clio ile gelen birincilikten sonra sözlerine şöyle devam etti; “Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bizim için büyük önem arz eden otomotiv gazetecilerinden ilk ödülümüzü Megane Sedan ile almıştık. Şimdi de ikinci kez bu ödülü alıyoruz. Bu ödülün arkasında Türkiye’de yapılmış milyonlarca dolarlık yatırım, Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi birikimi ve özverisi var. Bu ödülü Oyak-Renault Fabrikaları’nda bu aracı üreten çok değerli mühendis ve işçileri adına alıyorum.”

 

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