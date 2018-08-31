Renault ARKANA Moskova’da tanıtıldı

ARKANA, 2019 yılında Rusya’dan başlamak üzere, Asya ve dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı ülkelerde üretilecek ve pazara sunulacak.

Renault Grubu, Drive the Future stratejik planı kapsamında ürün gamını genişleterek 2022 yılında satış adedini 5 milyona çıkarmayı ve uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. ARKANA, bu hedefe giden yolda kilit rol oynayacak.