Renard, Fas Milli Takımı'ndan ayrıldı

Renard, Fas Milli Takımı'ndan ayrıldı21 Temmuz 2019 Pazar 16:34
ANKARA (AA) - Fas Milli Futbol Takımı'nın Fransız teknik direktörü Herve Renard istifa etti.
Renard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2016'nın şubat ayından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktığını belirtti.
50 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Fas, 2019 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda etmişti.
Renard, 2012'de Zambiya, 2015'te de Fildişi Sahili'ni Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa taşımıştı.
YORUM YAZ