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Related Digital, ‘İş’te Eşit Kadın’ sertifikasını alan ilk Türk teknoloji firması oldu

Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital, kadın çalışanların istihdamına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türkiye’de bir ilke imza attı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:46
Related Digital, ‘İş’te Eşit Kadın’ sertifikasını alan ilk Türk teknoloji firması oldu

Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital, kadın çalışanların istihdamına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türkiye’de bir ilke imza attı. Kadın çalışan oranını bu yıl yüzde 46’ya çıkaran şirketin fırsat eşitliğine yönelik uygulamaları, İngiliz bağımsız denetim firması Intertek tarafından yapılan denetimlerle de taçlandırıldı. Related Digital, bu kapsamda ’İş’te Eşit Kadın’ sertifikasını almaya hak kazandı.



Türkiye’nin e-posta pazarlama platformlarından euromessage ile 1999 yılında başlayan yolculuğu, bugün dünya genelinde 1000’den fazla kuruma sağladığı omnichannel pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, ürün önerileri ve mobil pazarlama çözümleriyle devam eden Related Digital, kadın çalışan istihdamını artırdı. 2017 yılında yüzde 38 olan kadın çalışan oranını, şu anda yüzde 46’ya yükselten şirket, söz konusu zaman zarfında üst yönetimdeki kritik pozisyonlara da konularında uzman olan kadın yöneticileri atadı.



Related Digital’in istihdam politikalarıyla, İngiliz bağımsız denetim firması Intertek tarafından yapılan denetimler sonucunda da önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Intertek’in yaptığı ilk denetim sonucunda Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen ’İş’te Eşit Kadın’ sertifikasyonunu almaya hak kazandı. Related Digital, söz konusu sertifikayı alan ilk Türk teknoloji firması oldu.



"Hassasiyet gösterdiğimiz bir konu"


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, fırsat eşitliğini her zaman bir kurum kültürü olarak benimseyen Related Digital’in, tüm uygulama ve süreçlerini de bu anlayış çerçevesinde yapılandırdığını belirtti. Bu kapsamda üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören kadın öğrencilere burs imkanı sağladıklarını, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile yürüttükleri işbirlikleriyle de cinsiyet ayrımcılığına yönelik farkındalık eğitimlerine imza attıklarını anlatan Kılıç, kadın çalışan sayısının artmasına yönelik uygulamaların hassasiyet gösterdikleri konular arasında yer aldığını vurguladı.



"Daha fazla kadına istihdam sağlayacağız"


Sedat Kılıç, "Kadın çalışanlarımızın sayısının artması için projeler geliştiriyor ve çalışmalar yürütüyoruz. Bu konu; fırsat eşitliğine inanan ve her türlü ayrımcılığın karşısında duran şirketimiz için son derece önemli. Bu yıl şirketimizdeki kadın çalışan sayısı arttı, bu önemli gelişmenin sonucunda da iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunulması için çalışan kurumların verilen İş’te Eşit Kadın sertifikasını almaya hak kazandık. Bu sertifikaya sahip ilk Türk teknoloji firması olduk. Teknoloji sektöründe kadın çalışan oranının ne kadar düşük olduğu bilinen bir gerçekken, bu sertifikaya sahip ilk Türk teknoloji firması olmamızın elde ettiğimiz başarıyı daha da anlamlı kıldığını düşünüyorum” diye konuştu.


Sedat Kılıç, daha fazla kadın çalışana istihdam sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:46
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