Rektör Karacoşkun Korana tedbirlerini denetledi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun Üniversite Kampüslerinde korona virüs için alınan önlemlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, pandeminin ilk günlerinden bu yana sıkı önlemlerin alındığı Üniversitenin kampüslerinde Covıd-19’a karşı alınan önlemlerle ilgili incelemelerde bulundu. Merkez, Mercidabık ve Karataş kampüsleri girişlerinde bulunan güvenlik noktalarındaki personelin, kampüslere giriş yapanlarla ilgili ateş ölçümü, el dezenfektanı ve maske dağıtımı konusunda yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Karacoşkun’a, Rektör danışmanları ve akademik birim yöneticileri de eşlik etti. Üniversite olarak pandemi konusunda sürecin başından beri sıkı önlemler aldıklarını söyleyen Rektör Karacoşkun, Üniversite kampüslerinde, akademik ve idari birimlerde, ofisler ve açık-kapalı alanlarda koronavirüse karşı alınan tüm önlemleri ciddiyetle devam ettirdiklerini belirtti.

Kampüs ana girişlerinde ateş ölçümünün yapılarak maskesi olmayanlara maske temini yapıldığını, birimlerin muhtelif yerlerine yerleştirilen el dezenfektanları ile hijyen sağladıklarını söyleyen Rektör Karacoşkun, ilaçlama çalışmalarının da belirli aralıklarla sürdürüldüğünü ifade etti.