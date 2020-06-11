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Aktüel

Rektör Beydemir’den Bakan Dönmez’e ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:02:22 -
Rektör Beydemir’den Bakan Dönmez’e ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i Ankara’da ziyaret etti.


Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette Bakan Dönmez ile Rektör Beydemir bir süre baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rektör Beydemir, üniversitenin geleceğe dönük planlarından bahsetti. Bilecikli olan Bakan Dönmez ise, üniversitenin kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, her türlü desteği vereceklerini söyledi.


Beydemir ziyaretin sonunda Bakan Dönmez’e üzerinde Osmanlı motifleri bulunan seramik vazo hediye etti.

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