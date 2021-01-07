Rektör bahane çamur şahane

Akit’e konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, şunları söyledi: “Ortaya çıkan tepki ve protesto tek bir yerden yönlendirilmiş gibi. Üniversite önünde sözde protesto yapan kişiler, sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin hep aynı kelime olduğunu da görüyoruz. Zaten yapılan operasyonlarda da üniversite öğrencisi olmayan kişilerin gösterilerde bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, rektör atamasını sayın cumhurbaşkanımız mevzuata uygun bir şekilde yapıyor. Son günlerdeki siyasi olaylarda Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan gelişmelerle yakından etkiledi. Dertleri gündem değiştirme ya da gündem oluşturma çabası. Rektör bahane. Halkımızda bu tür gelişmelere prim vermiyor.”

Kendi amaçları için demokratlar!

Avukat Hasan İlter de, şunları dile getirdi: “Türkiye’de milli ve manevi değerlere düşmanlık eden yedi göbekten yeminli bir güruh var. Bu da ülke ve millet lehine herhangi bir şey yapıldığı zaman bu yapılan eylemlerin önünü kesmek için organize bir şekilde bir üst akıl tarafından düğmeye basılarak harekete geçiriliyor. Akabinde de bu hadiseleri yaşıyoruz. Fakat bunların demokratlıkları, cumhuriyetçilikleri, insancılıkları hep kendi menfaatleri amaçları doğrultusunda kullandıkları değerler. Menfaatlerine ters düşen her şeye düşmanlar.”