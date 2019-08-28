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Rekortmen dalgıç, dev balığı avladı

Rekortmen Dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığında akya avladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
Rekortmen dalgıç, dev balığı avladı

Rekortmen Dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığında akya avladı.


Avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından sıkça söz ettiren serbest dalış rekortmeni Müjdat Turan, Çanakkale Boğazında bu kez dev akya avladı. Önceki gün trofe dalışı gerçekleştiren başarılı dalgıç, yaklaşık 10 metre boyunda ve 25 kilo ağırlığındaki balığı avlayarak sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.



“Bu balığı avlamak tecrübe ve deniyim gerektiriyor”


Akya avı esnasında yaşadığı heyecanı dile getiren Müjdat Turan, “Zıpkınla balık avcılığında en zor avlardan biri de akya avıdır.Kendi dünyasında oldukça güçlü olan bu balığı avlamak tecrübe ve deniyim gerektiriyor. Bu videoda yapmış olduğum avda yaklaşık 8-10 metrelerde aniden karşıma çıkınca çok heyecanlandım. Nabzım yükseldi kalbim bir an durdu. Heyecanımdan ellerim ayaklarım titredi. Saniyeler içinde kendimi kontrol ederek atış yaptım buraya kadar her şey yolundaydı. Balığı vurduktan sonraki mücadelem çok zor oldu. Akıntılar ve dalgalar balığa ulaşmamı zorlaştırsa da uzun uğraşlar sonrası bu güzel trofeyi almayı başardım” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
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