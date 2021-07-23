Rekorlara bir yenisini ekleyeceğiz

Dünyaca ünlü pek çok restoranın Türk balığını tercih ettiğini dile getiren Kızıltan, sektör olarak 2 yıldır milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını aktardı. Kızıltan, “Bu sene rekorlara bir yenisini eklemek istiyoruz. Böyle giderse 1.2 milyar dolar ihracatın üzerine çıkacağız” şeklinde konuştu. “Başta Rusya olmak üzere birçok ülkede Türk somonunun pazar payı giderek artıyor” diyen Kızıltan, “Tanıtım faaliyetleriyle bu prestijli ürünümüzü daha çok noktaya göndereceğimize inancımız tam. Ayrıca Uzak Doğu’ya ihracatımız başladı. Bölgeye ihracatımızın artacağını öngörüyoruz. En büyük hedefimiz ise Çin pazarında büyümek” ifadelerini kullandı. Yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 42 arttırarak 649 milyon dolara taşıyan su ürünleri sektörü temsilcilerince dünyaya 215 milyon dolar tutarında levrek, 182 milyon dolar tutarında çipura, 81.5 milyon dolar tutarında alabalık, 73.1 milyon dolar tutarında Türk somonu satıldı