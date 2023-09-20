Rekorlar kırılırken ağustosta zirve yaptı! Şikayet üstüne şikayet yağdırdılar!

Yatırımcıların yeni gözdesi borsada üst üste yatırımcı rekorları kırılmaya devam ediyor. 11 Eylül 2023 itibarıyla 7 milyonu aşan yatırımcı sayısıyla borsa, adeta baş döndürüyor. Bu süreçte halka arzların artmasıyla yerli yatırımcı sayısının rekor seviyelere ulaşması paralellik gösteriyor.

Ayrıca uygulanan ekonomik program sonucunda dolar, altın ve Kur Korumalı Mevduat gibi yatırım araçlarının kazanç yarışında geride kalması halka arzlara olan ilginin artması ve Borsa İstanbul’un alternatifsiz kalması yatırımcı sayısında artışın nedenlerini oluşturuyor. Borsadaki bu hareketlilik çözüm platformu Şikayetvar verilerine de yansıdı.

En çok şikayet ağustosta

2022’nin ilk 8 ayı ile 2023’ün aynı dönemi kıyaslandığında borsa aracı yatırım şirketleriyle ilgili şikayetler yüzde 775 arttı. Temmuzda 271 olan şikayet sayısı yüzde 472 artarak ağustos ayında bin 553’e ulaştı.

En çok şikayet yatırım ve transfer ücretlerine!

Yatırım ve transfer işlemlerinde karşılaşılan sorunlar en çok şikayet edilen konular olarak öne çıkarken borsa aracı yatırım şirketlerinde hesap açma ve kapama bir diğer çözüm bekleyen konu oldu. Borsa aracı yatırım şirketleriyle ilgili öne çıkan diğer şikayet konularıysa şöyle sıralandı: Yanlış-Eksik bilgilendirme, komisyon ücretleri ve maliyet hesapları…

En çok tepki çeken ve talep iletilen şikayetler ise şu başlıklar altında:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Halka arzda hesabımda yeterli para olmasına rağmen katılamadım”

“700 TL’lik halka arz almak için neden hesabıma 10 bin TL yatırayım?”

“Kasıtlı mı yapılıyor anlamadım”

“Maddi kaybım var”

“Nakit param var, çekemiyorum”

“Yatırım ciddi bir iş, işinizi düzgün yapın”

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