  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rekor ücretle Rusya'ya gidecekti! 'Gitmem' diyerek vazgeçti
Spor

Rekor ücretle Rusya'ya gidecekti! 'Gitmem' diyerek vazgeçti

Süper Lig'in gözdesi haline Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Boupendza'nın Krasnodar'a transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 14:05:00 -
Rekor ücretle Rusya'ya gidecekti! 'Gitmem' diyerek vazgeçti

Boupendza’nın Krasnodar’a transferi resmiyet kazanmadı.

Atakaş Hatayspor’un, 8.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi ile anlaşmaya vardı.

Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden ise sonuç çıkmadı.

İstediği mali şartları sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu sözleşmeye imza atmayacağını ve Hatayspor’da kalacağını iki kulüp yetkililerine de iletti.

Boupendza ayrıca, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar’a transfer olmayacağını da Hatayspor kulübüne iletti.

Süper Lig'de 6. sırada yer alan Atakaş Hatayspor'da Boupendza'nın 18 golü var. 24 yaşındaki futbolcu, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin Deyr ez Zur bölgesine Patriot transfer ettiğini açıklayan Terör ve Güvenlik Politikaları U..
Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan
Dünya

Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan

Suriyeli Yapımcı Abdulbaki Agah, Ortadoğu analizi gerçekleştirdiği bir videoda dikkat çeken tespitlerde bulundu.
İçlerine oturdu! Yunanistan Ayasofya için BM'ye ağladı
Dünya

İçlerine oturdu! Yunanistan Ayasofya için BM'ye ağladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya Camisi’ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay